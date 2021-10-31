شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس مكتب فخر الوطن، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في "خط الدفاع الأول" وأسرهم.



يأتي ذلك تقديرا لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة "كوفيد-19".

وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنسانية بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من "خط الدفاع الأول" المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة.