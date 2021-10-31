تشميع مركز دروس خصوصية في أولاد صقر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمدينة، لوجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف تقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبه.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد المحافظ أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.