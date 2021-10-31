عُمان: مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات "ويز أير أبوظبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط 31 تشرين أول/ أكتوبر( د ب أ):

استقبل مطار مسقط الدولي في سلطنة عمان، صباح الأحد، أولى رحلات طيران "ويز إير أبوظبي" المباشرة على خط مسقط- أبوظبي، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

وقالت شركة مطارات عُمان ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، إن تدشين رحلات طيران ويز أيرأبوظبي إلى مطار مسقط الدولي، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الشركة لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم من خلال تسيير رحلات طيران مباشرة، الأمر الذي يسهل على المسافرين سواء من رجال الأعمال أو السياح زيارة السلطنة عبر رحلات متعددة لشركات الطيران .

وأشارت إلى أنه منذ افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي سعت إلى استقطاب رحلات الطيران الإقليمية والدولية وهو ما يؤكد الطلب المتزايد على محطة مسقط للمسافرين وبما يوفره المطار من خدمات متكاملة سواء لشركات الطيران أو المسافرين.

و"ويز أير أبوظبي" واحدة من الشركات الكبرى التي تغطي قطاع السفر في إمارة أبوظبي ، وتشغل أسطولاً من 141 طائرة إيرباص A320 وA321.