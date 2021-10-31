مدير منظمة الصحة العالميّة : ظهور فيروس جديد مستقبلا أمر مؤكّد

اسماعيل عبد الحي - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور فيروس جديد في المستقبل، لن تكون البشرية قادرة على إحتوائه.

وقال غيبرييسوس خلال إجتماع مع وزراء المالية والصحة للدول الأعضاء في مجموعة "العشرين" في روما يوم الجمعة "من المؤكد من الناحية البيولوجية أنه عند نقطة معينة سيظهر فيروس جديد ونحن لن نكون قادرين على إحتوائه. وبإمكاننا أن نتخذ خطوات الآن للتحضير لهذا الفيروس ورصده والتعامل معه بسرعة عندما سيظهر".

وأشار إلى أن ذلك سيتطلب دورا فعالا من قبل السياسيين وتمويلا وأداء، ولمنظمة الصحة العالمية الدور المركزي في البنية العالمية للرعاية الصحية.

وأضاف غيبرييسوس "إنني على قناعة بأنه عندما جرى التخطيط لهذا الاجتماع، كنا نأمل جميعا بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد. وبسبب المتحور "دلتا" عادت الإصابات والوفيات للإرتفاع عالميا، بما في ذلك في الكثير من بلدانكم".

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحا، هي لا توقف إنتقال الفيروس، ولذلك على كل دولة أن تواصل إستخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الإختبارات والعلاج واللقاحات".

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها نشروا أمس الجمعة، خطة إستراتيجية وميزانية جديدة، تتطلب 23.4 مليار دولار لضمان وصول الاختبارات والعلاج واللقاحات إلى من يحتاجون إليها.

وقال إن 36% من سكان العالم مطعمون في الوقت الحالي بشكل كامل، لكن في إفريقيا تبلغ هذه النسبة 6% فقط، مضيفا أن تحقيق الهدف المحدد، وهو تطعيم 40% من سكان العالم مع نهاية 2021، يتطلب 550 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، وهذا الحجم يمكن إنتاجه خلال 10 أيام.

وأضاف أن نصف هذه الكمية من الجرعات موجودة وغير مستخدمة في دول "العشرين"، في الوقت الذي من الممكن فيه إعطاؤها للسكان فورا.

وأكد أن هناك حاجة لتنفذ الدول التي تعهدت بتقديم اللقاحات إلتزاماتها بسرعة.

وتابع "حتى في الوقت الذي نحارب فيه هذا الوباء، علينا أن نتخذ العبر، وهذا الوباء يعلمنا بأن نحضر لوباء آخر".

وكالات