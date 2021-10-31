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الصين تتّخذ إجراءٍ عاجلة بسبب مخاوف بعد إنتشارٍ مقلق لكورونا مجدّدًا في البلاد

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اسماعيل عبد الحي - إعتمدت السلطات الصينية إجراءات صارمة للحد من إنتشار فيروس ، وذلك بعد تفشي الفيروس في ثلث الأقاليم الصينية، ومنها العاصمة بكين.

 

وأمرت السلطات في بكين بإغلاق دور السينما في منطقة شيتشنغ، حتى 14 نوفمبر.

 

وتضم المنطقة التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين الشهيرة.

 

ويأتي قرار بكين في وقت أعلنت الصين اليوم، تسجيل 59 إصابة جديدة محلّية بكوفيد-19 على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

 

وقد تبدو هذه الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يوميا في أنحاء أخرى من العالم، إلا أنها تدفع السلطات الصينية إلى مضاعفة جهودها في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ ببكين في 4 فيفري القادم.

 

 

 

المصدر: "أ ف ب"

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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