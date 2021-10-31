غوتيريش يدعو الجيش السوداني للتراجع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ دقيقتين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جنرالات الجيش في السودان إلى التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية.

وقال غوتيريش إنه “يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين يوم السبت، داعيا إلى محاسبة الجناة.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم أمس السبت، رفضا لانقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الحكومة المدنية واعلن حالة الطوارئ في البلاد.

وأوردت تقارير للجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس السبت، عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت وإصابة أكثر من 100 شخص.