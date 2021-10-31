للمرة الأولى.. ظهور هبة الله أخوند زادة زعيم “طالبان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 1:19 مساءً

شارك القائد الأعلى لطالبان، الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع جرى بمدرسة قرآنية، مساء أمس السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان، في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في 2016.

وقالت حكومة طالبان في رسالة اليوم الأحد، إن “أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زادة ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة، وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل”. وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات.

وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه، يسمع صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.

وذكر مصدر محلي أن الملا اخوند زادة وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

وباستثناء رسائل سنوية نادرة خلال الأعياد الإسلامية، كان القائد الأعلى لحركة طالبان يلتزم أكبر قدر من التكتم بشأن شخصيته.

وسابقا قال البعض إنه قتل، والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان.

وحتى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لم يكن أحد يعرف مكان وجوده، أو ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ووزّعت حركة طالبان صورة واحدة فقط له يظهر فيها بلحية رمادية ومعتمرا عمامة.

واخوند زادة لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور، الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أمريكية في باكستان. وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

وكان الملا اخوند زادة، نجل رجل الدين المتحدر من قندهار مركز اراضي البشتون في جنوب أفغانستان ومهد حركة طالبان، يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة قبل تعيينه قائدا لها. وكان يتولى إدارة نظامها القضائي.