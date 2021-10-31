الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الصيني: بكين “ملتزمة” بالانفتاح بعد القيود التي فرضتها كورونا

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 1:09 مساءً

- الصين

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن الصين “ستظل ملتزمة بالانفتاح” بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا.

وفي خطاب عبر تقنية الفيديو في اجتماع مجموعة العشرين في روما، قال إن الصين “ستظل ملتزمة بالانفتاح” بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا، بما يتماشى مع سياسة الدولة الحالية.

وأضاف: “هذا سيكون من أجل إطلاق العنان لإمكانات سوق الصين الضخمة والطلب المحلي الهائل”. وأكد أن بلاده تستمر في تطوير بيئة أعمال “على أساس مبادئ السوق التي يحكمها القانون وتتوافق مع المعايير الدولية”.

ودعا الرئيس الصيني إلى الوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وطالب الدول المتقدمة بقيادة جهود الحد من انبعاثات الكربون في اجتماع مجموعة العشرين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا