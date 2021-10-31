برلماني مصري يشيد بحقوق الإنسان ببلاده

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أشاد النائب المصري عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب المصري ، بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية في مصر، والذي يعد واحدًا من أكبر مجمعات السجون على مستوى العالم.



وقال "عبدالفتاح" في تصريحات وفقا لموقع صحيفة الفجر المصرية ": «إن مركز الإصلاح والتأهيل يستهدف توفير مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية، تساهم في تعليم النزلاء مهن وصناعات جديدة يستفيد منها بعد الإفراج عنه.

كما أن المركز يساعد في تأهيل وتهذيب النزلاء بشكل كبير تحسن حياته الاجتماعية بعد الخروج من السجن»، مشيرًا إلى أن السجون المصرية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، كما أنها تلتزم التزاما تاما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اللي عايز يتعلم حقوق الإنسان ينزل مصر

وأوضح عضو مجلس النواب المصري ، أن المركز الذي تم افتتاحه اليوم يكشف مدى الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي يروج لها الجماعات الإرهابية من الخارج عن عدم وجود حقوق إنسان في مصر، متابعًا: «اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان بره مصر، خليهم ينزلوا ويشوفوا بعينهم حقوق الإنسان عندنا اتغيرت إزاي، واللي عايز يتعلم حقوق الإنسان بشكل صحيح ينزل مصر، فهناك رعاية اجتماعية للنزلاء ورعاية خارجية لأسرهم أيضًا».

وأشار النائب المصري ، إلى أن حقوق الإنسان تتمثل أيضًا في وجود مبادرات عديدة تحسن من حياة المواطن، مثل مبادرة حياة كريمة والتي يستفيد منها ملايين الأسر كانت محرومة لسنوات عديدة من كهرباء، بالإضافة إلى القضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات وبناء مساكن جديدة وغيرها، مؤكدا أن مصر بها حقوق إنسان تدرس على مستوى العالم.