شكرا لقرائتكم خبر عن صبيحة الانفجار.. مشاهد الدمار عقب تفجير عدن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير انتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد الدمار التي لفها التفجير الذي وقع بمحيط مطار عدن الدولي. وأظهرت الصور مدنيين يمنيين، وهم يتفقدون الأضرار في موقع الانفجار الذي هز محيط مطار عدن الدولي مساء أمس السبت. وقد أسفر الانفجار المروع ، عن مقتل 12 شخصاً وجرح 20 آخرين بينهم نساء وأطفال. وكانت الصحة اليمنية قد أعلنت أمس أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خور مكسر، وعدد منهم إلى مستشفيات مدينة المنصورة.

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