شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لإعداد خطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، اجتماعهم الثاني خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، برئاسة الكويت، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريحٍ لها اليوم، إن الاجتماع سيناقش مسودة الخطة التي تم إعدادها من قِبَل الجهات المُختصة في المملكة المغربية، تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "الآلية التابعة لمجلس الجامعة العربية المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي".

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مضامين "الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس عام 2019م على مستوى القمة، والمتضمنة الدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والدليل الاسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".