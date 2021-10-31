شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ في منطقة المنصور وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة المنصور وسط بغداد دون وقوع إصابات.

وسقط الصاروخ الأول في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الأحمر، والثاني في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي, أما الصاروخ الثالث فسقط في بداية مدخل شارع الزيتون.

وأفادت المعلومات الأولية أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات, باستثناء بعض الأضرار المادية بسيارة مدنية وسياج خارجي لإحدى الدوائر الحكومية بالمنطقة.

ولم يصدر إلى الآن أية بيان من الجهات الأمنية العراقية حول الحادثة وملابساتها.