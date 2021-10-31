انت الان تتابع خبر أول تعليق للصحافة من نجم هوليود بعد قتله لمصورة فيلمه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أليك بالدوين إلى المراسل الذي اعترض طريقه وهو يعبر أحد الشوارع مع زوجته هيلاريا، التي حرصت على التواجد بجانبه وتحاول حمايته، إن المصورة الراحلة كانت صديقة له.

وكشف أليك بالدوين في الفيديو الذي التقط له أن هالينا هاتشينز كانت صديقه له وعندما بدأ تصوير الفيلم اصطحبها لتناول العشاء، ووصف ما حدث معهم بأنه "حادث رهيب".



وانفعل أليك بالدوين على المراسل الصحفي الذي لم يتذكر اسم المصورة الراحلة، معلنا عن تواصله الدائم مع زوجها وابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأعلن أليك بالدوين أن الشرطة أمرته بعدم مناقشة القضية وتفاصيلها مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى ترحيبه بالحديث حول القضاء على الأسلحة في إنتاج هوليوود.

تحقيقات الشرطة

كشفت السلطات في نيو مكسيكو بعد تحقيقات متواصلة، أن الممثل الشهير أليك بالدوين كان يوجه المسدس نحو الكاميرا حينما انفجرت منه الرصاصة التي تسببت في مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج جويل سوزا في كتفه.



وأعلن من قبل أن مساعد المخرج الذي سلم أليك بالدوين المسدس قبل بدء المشهد، تم طرده من فيلم سابق في عام 2019، بعد إطلاق رصاص بالخطأ على فريق فيلم Freedom’s Path وتسبب في إصابة أحد أفراد طاقمه.

وكشف مخرج فيلم Rust جويل سوزا بعد تحسن حالته الصحية أن المشهد الذي وقعت فيه الحادث الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يعرض داخل كنيسة وهمية.

ونظم المئات وقفة احتجاجية منذ يومين، في مدينة ألباكركي، للضغط على الشرطة لاستكمال التحقيقات في واقعة مقتل المصورة الراحلة، لمعرفة الجاني الحقيقي.

وفي مفاجأة أخرى، كشفت صحف أجنبية، أن فريق فيلم Rust كان يستخدم الذخيرة الحية في لعبة بينهم قبل ساعات من مقتل هالينا هاتشينز، نقلا عن معلومات لم يتم الكشف عن مصدرها وهو شخص داخل العمل.

اللعبة التي كان يمارسها فريق الفيلم هي الخروج إلى إحدى المناطق الريفية النائية، وممارسة إطلاق الرصاص على علب البيرة الفارغة باستخدام الذخيرة الحية، ذلك حدث صباح يوم وفاة مديرة التصوير.