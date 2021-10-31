مقتل إرهابي وإصابة 2 أخرين بكمين محكم في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاحد، قتل إرهابي وإصابة أثنين أخرين بكمين في قرية "الحمضية" بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة الالية، تمكنوا من قتل احد الإرهابيين وجرح اثنين منهم بإصابة مؤكدة".



وأوضح البيان، إن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تعرض الارهابيين للقرى والقطعات ضمن قاطع عمليات كركوك، حيث أُعدت خطة تم خلالها نشر عدة كمائن في قرية "الحمضية" التابعة لناحية الرياض ، تم فيها قتل احد الارهابيين وكانت بحوزته رمانات يدوية ومخازن سلاح M16 ومواد متفجرة، فضلا عن جرح إثنين من الارهابيين مازال البحث جار عنهما".