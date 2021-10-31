بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والسفير الألماني مارتن ياغر، اليوم الأحد، استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين القضائين العراقي والألماني.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل السفير الألماني مارتن ياغر".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا مراحل استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والقضاء الألماني".