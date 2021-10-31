وكيل لجنة حقوق النواب المصري: الرئيس السيسي غير مفهوم حقوق الإنسان أمام العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية في مصر، والذي يعد واحدًا من أكبر مجمعات السجون على مستوى العالم.



إنجاز كبير

وأكد "أبو العلا" في تصريحات وفقا لموقع صحيفة الفجر المصرية أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل يعتبر إنجازًا كبيرًا ضمن الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي غير مفهوم حقوق الإنسان في مصر أمام العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر عقب التشغيل الكامل لمركز الإصلاح والتأهيل، مما يوضح مدى الطاقة الاستيعابية لهذا الصرح سواء في عدد النزلاء أو الخدمات المقدمة لهم.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ، أن افتتاح المركز يأتي تحقيقًا للبند الرابع في باب الحقوق السياسية والحريات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تتحقق بخطي سريعة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل

وكانت قد نظمت وزارة الداخلية المصرية، أول أمس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.