عضو حقوق النواب المصري: بلادنا تمتلك سجونا مميزة لا توجد في دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشادت النائبة المصرية نانسي بطرس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ، بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية، والذي يعد واحدًا من أكبر مجمعات السجون على مستوى العالم، مؤكدة أن مصر تقوم بمنظومة إصلاح عظيمة في كافة القطاعات.



تأهيل وتهذيب

وقالت "بطرس" في تصريحات خاصة وفقا لموقع صحيفة الفجر المصرية : إن مركز الإصلاح والتأهيل يساعد في إعادة تأهيل وتهذيب النزلاء بشكل سليم، لأن السجن لم يعد أداة للعقاب فقط وإنما للمساعدة على التثقيف واكتساب المهارات والخبرات في الصناعات التي يوفرها المركز لهم، مما يساهم في تغيير حياتهم للأفضل عقب الإفراج عنهم، وخروجهم إلى المجتمع مرة أخرى.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى إن استراتيجية الجمهورية الجديدة أرست أعمدتها على توفير الحياة الكريمة وتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إلغاء مد حالة الطوارئ، وافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، بجانب مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة الفرد في كافة مناحي الحياة على مستوى الجمهورية.

دعوة لمنظمات حقوق الإنسان

ودعت النائبة المصرية نانسي بطرس منظمات حقوق الإنسان في العالم، لمشاهدة حقوق الإنسان في مصر وكيف تتعامل الدولة مع هذا الملف بشكل صحيح، قائلة: «تعالوا اتفرجوا على حقوق الإنسان عندنا، وشوفوا احنا فين وبقينا فين بعد الحرب مع الإرهاب، ولا أتوقع أن هناك سجون في العالم مثلما يوجد في مصر بهذا الشكل المميز والمبهر، فياريت بلاش مزايده من دول الخارج».

افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل

وكانت قد نظمت وزارة الداخلية المصرية ، أول أمس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وتضم منطقة الإحتجاز "6 مراكز فرعية" روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية".

ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى.. بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.