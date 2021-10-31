شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل قانونين واتفاقيتين إلى اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي مشروعى قانونين وهما:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراستهما من حيث طريقة اقرارها.

كما أحال اتفاقيتين إلى اللجنة التشريعية لدراستهما من حيث اقرارهما وهما:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.



2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.