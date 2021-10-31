شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة ذات الموضوع الواحد، وتشمل طلبات المناقشة 3 طلبات مقدمة من النائبة أمل زكريا و20 برلمانيا في كل منهما بشأن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، ووضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وطلب مقدم من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وتضم طلبات المناقشة العامة أيضا 3 طلبات مقدمة من النائب عمرو درويش وعشرين عضوا لكل منهما، حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وتكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، وسرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

كما تشمل الطلبات ذلك المقدم من النواب، أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، والنائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.