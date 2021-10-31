شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع حول قانون المسئولية الطبية ومناقشة 12 طلب إحاطة بـ"صحة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، جلسة استماع ومناقشة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والذى أحاله المجلس إلى اللجنة لمناقشته، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تعقد لجنة الشئون الصحية 3 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب علاء الجعودي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الزحام في مواقع تلقي التطعيم للقضاء على فيروس كورونا بسبب التنظيم السيء مما يتسبب في مخاطر كبيرة على صحة المواطن، ومن النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، والنائبة رقية عبدالعزيز، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وبيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

وتشهد اللجنة كذلك، مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجدي الأمير، بشأن العجز الشديد في جميع التخصصات بمستشفى المطرية، والعجز الموجود في مستشفى المطرية – محافظة دقهلية في بعض الأجهزة والأثاث، وعدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بمركز المنزلة - محافظة الدقهلية، وعجز الأجهزة والأثاث بمستشفى المنزلة.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حامد جلال جهجه، بشأن سرعة البدء في إنشاء مستشفى بشبيش المركزي بمركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، والنائب نبيل عسكر، بشأن العجز الشديد في الأطباء البشريين بجميع الوحدات الصحية بقرى ههيا وأبو كبير.