الهند تعتزم إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تعتزم الهند إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال السنة المقبلة، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في جلسة قمة مجموعة العشرين في روما: “لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد. ومن منبر مجموعة العشرين، أود أن أخبركم جميعا اليوم أن الهند تستعد لإنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات إلى جميع دول العالم في العام المقبل”.

وأوضح مودي أن هذه الخطوة هدفها المساعدة في مكافحة الوباء في العالم، وشدد على أنه من الضروري أن يتم الاعتراف باللقاحات الهندية من قبل منظمة الصحة العالمية في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن بلاده، تتمتع بقدرات كبيرة في مجال صناعة الأدوية، وأنها زودت حتى الآن أكثر من 150 دولة بلقاحات كورونا، كما أنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في الهند.

يشار إلى أن الهند شهدت ذروة كبيرة لتفشي وباء كوفيد-19 في شهري أبريل ومايو الماضيين، عندما سجلت خلالها ما يزيد على 400 ألف إصابة و4 آلاف حالة وفاة يوميا، بينما واجهت المستشفيات وضعا يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث

غير أنه منذ ذلك الحين، سجلت الإصابات في الهند تراجعا كبيرا وصل إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية، وعادت معظم النشطات إلى طبيعتها.

والهند هي ثاني دولة في العالم تصل إلى توزيع مليار جرعة، بعد الصين التي وصل عدد الذين تلقوا جرعة من اللقاح فيها إلى أكثر من 2.3 مليار، وفقا لأرقام صادرة عن الحكومة الصينية.