أمطار رعدية غزيرة تضرب مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شهدت بعض المحافظات المصرية فجر اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها، وشهد البعض الآخر نزول أمطار غزيرة .

وتركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها، وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية.

وتشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الآن موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز. وفي المدن الغربية “النوبارية – وادي النطرون” تتعرض المنطقة لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق، مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

كما يشهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الآن أمطارا رعدية غزيرة وذلك بالقرب من وادي النطرون، على الطريق السريع.

ورفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور حالة الاستعدادات القصوى، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الصناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض، متمركزة قبالة السواحل الليبية، وتؤثر على مصر.