شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف شخص يشاركون بقمة المناخ العالمية باسكتلندا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ المؤتمر العالمي للمناخ(كوب26)، اليوم الأحد، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، في مدينة جلاسجو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ.

وبناء على دعوة الأمم المتحدة، سيبحث ممثلون حكوميون من حوالي 200 دولة، لمدة أسبوعين، كيف يمكن للبشرية احتواء الاحتباس الحراري المتسارع، إلى مستوى مقبول.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 25 ألف شخص، من بينهم آلاف الصحفيين ونشطاء حماية المناخ.