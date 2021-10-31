شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 1400 رحلة في «أمريكان ايرلاينز» جراء الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أمريكان ايرلاينز إنها ألغت أكثر من 1400 رحلة خلال العطلة الأسبوعية بسبب نقص الموظفين والطقس السيء.

وقالت شركة الطيران الأمريكية إنها ألغت 551 رحلة أمس السبت، و 480 رحلة اليوم الأحد، إضافة إلى 376 رحلة يوم الجمعة. وقال موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية إن الشركة الأمريكية أجلت أكثر من 1000 رحلة منذ يوم الجمعة.

وذكرت أمريكان ايرلاينز في بيان أنها تتوقع أن تمر هذه الفترة من العمليات غير المنتظمة قريبا.

وأضافت أنها تزيد عدد موظفيها في جميع العمليات فضلا عن عودة ما يقرب من 1800 مضيف من العطلات الصيفية وانضمام أكثر من 600 مضيف تم تعيينهم مؤخرا إلى عملياتها بحلول نهاية ديسمبر.