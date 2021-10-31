هونغ كونغ تسجل 3 إصابات بكورونا قادمة من الخارج

هونغ كونغ: سجلت هونغ كونغ 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بما فيها حالتان لخادمتين من الفلبين وإندونيسيا، طبقاً لما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد" التي تصدر في هونغ كونغ اليوم.

وكان المرضى الثلاثة، قد حصلوا على جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا، قبل ذلك.

وكانت امرأة 35 عاماً من الفلبين ورجل 59 عاماً من ألمانيا قد وصلا إلى هونغ كونغ أمس الأول الخميس.

وحالة الإصابة الثالثة لامرأة 23 عاماً من إندونيسيا.

ووصلت إلى هونغ كونغ السبت الماضي، في الرحلة رقم "سي.إكس798." وخضعت لحجر صحي في مركز "بينيز باي". وظهرت عليها أعراض الإصابة أمس الأول الخميس.

وتبين أن الرجل وخادمة المنزل 23عاماً، يحملان سلالة "إل452 آر" المتحورة من فيروس كورونا.

وتم تسجيل إجمالي 57 حالة إصابة في الأيام الـ14 الماضية وجميها حالات قادمة من الخارج.

وتبلغ الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المدينة 12 ألفاً و346.