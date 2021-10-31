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المكسيك.. 325 حالة وفاة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

سجلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 325 حالة وفاة جديدة بفيروس في البلاد.

 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد، عن تسجيل 3478 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

 

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19، نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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