شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي»: ندين التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن بسيارة مفخخة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين .

وأكد البرلمان العربي أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأبرياء فضلا عن حركة المسافرين مما يشكل خطرا كبيرا وتهديدا صارخا لحركة الطيران باليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة وتأثيرها على السلم والاستقرار الدوليين.

وشدد البرلمان العربي على وقوفه بجانب دولة اليمن الشقيقة ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره، مؤكدا أن هذه المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.