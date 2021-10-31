شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتبرع بعشرات الملايين من اللقاحات للدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده في طريقها للتبرع بعشرات الملايين من لقاحات كوفيد 19- للدول النامية، فيما حث قادة العالم الآخرين على أن يحذوا حذو بلاده.

وأضاف جونسون خلال قمة مجموعة العشرين في روما، أن بريطانيا سترسل 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوع المقبل في إطار برنامج كوفاكس، ليرتفع إجمالي اللقاحات التي أرسلتها بريطانيا خلال العام الجاري إلى 6ر30 مليون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".