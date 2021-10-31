روسيا والصين تدعوان العالم لاعتراف متبادل باللقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، أمس، في قمة مجموعة العشرين إلى اعتراف متبادل باللقاحات المتاحة المضادة لـ«كورونا» (كوفيد19)، خصوصاً بين الدول الأعضاء في المجموعة التي تضم كبرى الدول الصناعية، بما فيها الصين وروسيا.



وكان الرئيسان أبرز الغائبين عن قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المنعقدة في روما. وبث خطابهما من طريق الفيديو.

وقال بوتين «رغم قرارات مجموعة العشرين، لن يكون باستطاعة كل الدول المحتاجة الحصول على لقاحات ضد كوفيد19».

وأضاف أن «ذلك يعود بشكل رئيس إلى المنافسة غير العادلة والحمائية» و«حقيقة أن بعض الدول، خصوصاً دول مجموعة العشرين، ليست مستعدة للاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التحصين». وتابع أن روسيا «كانت أول دولة في العالم ترخص لقاحاً مضاداً لـ«كوفيد19»، وهو سبوتنيك-في الذي أجيز حتى الآن في 70 بلداً، والذي يظهر معياراً عالياً من السلامة.

ومن بكين، دعا شي جينبينغ أيضاً إلى «الاعتراف المتبادل باللقاحات». ويستخدم لقاحا سينوفاك وسينوفارم الصينيان في 70 و37 بلداً ومنطقة على التوالي، من بينها دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.