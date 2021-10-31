بالأرقام.. مصر تواجه زيادة متواصلة في مؤشر الإصابات والوفيات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، إضافة إلى رصد 57 وفاة في ارتفاع مستمر لكلا المؤشرين.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 948، مقارنة مع 923 الخميس و927 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 330084.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 55 الخميس و52 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 18592 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 390 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 277623 شخصا.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.