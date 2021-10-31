كامالا هاريس تتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، الجرعة المعززة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.



وقالت عن اللقاح قبل تلقي الجرعة الثالثة على يد أحد أعضاء الفريق الطبي في البيت الأبيض: "قلنا ذلك منذ البداية: إنه آمن ومجاني".

وأضافت: " الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب كوفيد-19، لم يتلقوا اللقاح، لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 745 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن هاريس "تلبي معايير الجرعة المعززة" لأنها تعتبر "شخصا معرضا للإصابة بكوفيد-19 نظرا لوظيفتها" التي تتطلب السفر المتكرر ومقابلة العديد من الأشخاص.

وتمثل الجرعة المعززة من لقاح موديرنا نصف الجرعة المعتادة (50 ميكروغراما مقابل 100 للحقنتين الأوليين).

وكانت هاريس (57 عاما) قد تلقت الجرعة الأولى في ديسمبر 2020 والثانية في يناير 2021، بحسب البيت الأبيض.