شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستهدف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف بنسبة 100%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مبادرة حياة كريمة لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات بالمحافظات، وتحقيق استفادة كبيرة لعدد من المواطنين يزيد عن 58 مليون جنيه بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تغطية القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، بنهاية الثلاث سنوات وهو إنجاز كبير للغاية لطالما طالب به المواطنون على مدار عقود طويلة، إلى جانب مد شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.

ويتم استهداف القرى من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل "175 مركز موزعة على 20 محافظة. كذلك يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركز إدارى فى 20 محافظة.

وفى إطار نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن المبادرة فإنه يتم إجراء دراسات على 1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل وما يميز كل قرية، فكل قرية تشتهر بأنشطة معينة خدمة وحرفية ومهنية وصناعية، كما تم الانتهاء من إجراء 1413 دراسة في 1413 قرية، وحددنا خطة العمل مع الوزارات الشريكة في تنفيذ المبادرة لإقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة القرية ومؤهلات أبناء القرية، وأعددنا 150 دراسة جدوى متميزة تتناسب مع كل طبيعة كل قرية من القرى.