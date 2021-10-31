بدء سقوط أمطار خفيفة مع اشتداد أصوات البرق والرعد بقنا-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

شهدت مدينة قنا، أمطارا خفيفة، صباح اليوم الأحد، مع اشتداد أصوات البرق والرعد، وذلك ضمن موجة التقلبات الجوية التي أنبأت بها هيئة الأرصاد الجوية.

تلقت غرفة عمليات إدارة الأزمات بديوان عام محافظة قنا، إخطارا ببدء سقوط أمطار خفيفة على مدينة قنا، دون تعطل حركة الطرق والنقل أو وقوع أي ضحايا حتى السادسة والنصف صباحا.

الأجهزة التنفيذية من جانبها أعلنت حالة الطواريء والتأهب في جميع مجالس المدن والقرى، كما جرى تطهير مخرات السيول، لاستيعاب أكبر كمية مياه ممكنة، لتعظيم الاستفادة بها في أعمال الري.