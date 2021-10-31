الارشيف / اخبار العالم

لافروف و لودريان يبحثان الوضع في ليبيا ومالي وجنوب شرق أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم السبت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بحثا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا بالإضافة إلى ليبيا ومالي والاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما في روما.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها حول الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أنه "جرى مناقشة الوضع الحالي في جنوب شرق أوكرانيا، وما يتعلق بليبيا ومالي ، فضلاً عن الجهود الدولية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران). كما تم التطرق إلى بعض المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وناقش الوزيران أيضا بالتفصيل الجدول الزمني للاتصالات المستقبلية. كما بحثا عددا من القضايا الثنائية، من بينها تطوير العلاقات الروسية الفرنسية في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا