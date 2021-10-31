قادة مجموعة العشرين يركزون في ثاني أيام القمة على المناخ والتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

يناقش رؤساء دول وحكومات أهم الدول الصناعية في العالم خلال اليوم الثاني والأخير من قمة مجموعة العشرين في روما تغير المناخ والبيئة بالإضافة إلى التنمية المستدامة.

وسيجري بحث هذه القضايا خلال محادثات اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية. وبعد ذلك، سيجري إصدار إعلان مشترك قبيل مؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في جلاسكو، باسكتلندا.

ويشعر دعاة حماية البيئة بالتشاؤم حيال قدرة دول مجموعة العشرين على الاتفاق على إشارة واضحة وطموحة في محادثات المناخ خلال-مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021"كوب 26" - .

ومن المقرر أن تقدم المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل والمشاركين الآخرين في القمة استنتاجاتهم بشأن الحدث الذي استمر يومين وذلك خلال مؤتمرات صحفية بعد الجلسة الختامية في الساعة 3:40 مساءً (1440 بتوقيت جرينتش).​