كوريا الجنوبية تسجل 2061 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 364 ألفا و 700حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل19 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2849.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ13ر41 مليون شخص، أو نحو 80.1 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 66ر38 مليون شخص، أو 75.3% من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.