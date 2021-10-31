الهند تعلن عزمها إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت الهند أنها تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال السنة المقبلة ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.



وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في جلسة قمة مجموعة العشرين في روما: "لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد. ومن منبر مجموعة العشرين، أود أن أخبركم جميعا اليوم أن الهند تستعد لإنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاح إلى جميع دول العالم في العام المقبل".

وأوضح مودي أن هذه الخطوة هدفها المساعدة في مكافحة الوباء في العالم، وشدد على أنه من الضروري أن يتم الاعتراف باللقاحات الهندية من قبل منظمة الصحة العالمية في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن بلاده، تتمتع بقدرات كبيرة في مجال صناعة الأدوية، وأنها زودت حتى الآن أكثر من 150 دولة بلقاحات كورونا، كما أنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في الهند.