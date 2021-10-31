مقتل 7 جنود ماليين في هجومين إرهابيين

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

قتل سبعة جنود ماليين، السبت، في هجومين منفصلين في بلد لا يزال يشهد أعمالا إرهابية، بحسب الجيش المالي.



وأورد الجيش المالي، في بيان، أن خمسة جنود قتلوا حين صدمت آليتهم لغما محلي الصنع قرب سيغو، على بعد حوالي مئتي كليومتر شمال شرق باماكو.

وأضاف البيان أن "تمشيط منطقة الحادث أتاح اعتقال شخصين مشبوهين".

وعصر السبت، قضى جنديان آخران في كمين أسفر أيضا عن إصابة 3 قرب مورديا، على بعد حوالي 200 كليومتر شمال العاصمة، بحسب ما أفاد الجيش لافتا إلى أن الحصيلة غير نهائية.

ورغم تدخل قوة "برخان" الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال مالي تشهد منذ 2012 هجمات إرهابية، إضافة إلى نزاعات محلية دامية.

وبدأ العنف في شمال البلاد قبل أن ينتقل إلى وسطها ولاحقا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.