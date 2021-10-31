اتفاق أمريكي أوروبي لإلغاء رسوم على واردات الصلب والألمنيوم

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "تاريخي"، السبت، لإلغاء رسوم على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم.



ويسدل هذا الاتفاق الستار على نزاع أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل منذ أن فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الضرائب.

وأعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، عن هذه الاتفاقية "التاريخية" التي "ستبقي على تعريفات معينة ولكنها تسمح لكميات محدودة من الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية".

وقالت الوزيرة في إدارة الرئيس جو بايدن من روما، حيث يُعقد اجتماع لمجموعة العشرين إن "الإجراءات المضادة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي وكان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول على منتجات مثل دراجات هارلي-ديفيدسون النارية وويسكي بوربون، لن يتم تنفيذها".

من جهته قال المفوض الأوروبي المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس في تغريدة عبر "تويتر": "اتفقنا مع الولايات المتحدة على تعليق نزاعنا التجاري حول الصلب والألمنيوم وإطلاق تعاون من أجل اتفاقية عالمية بشأن الفولاذ والألمنيوم المستدامين".

وكان الخلاف قد بدأ في يونيو/حزيران 2018 عندما فرض ترامب رسوما جمركية أمريكية نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا وآسيا وغيرهما بحجة ضرورة حماية الأمن القومي.