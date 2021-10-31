تفاصيل الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة حاكم "بورنو" النيجيرية

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

تعرضت قافلة تقل حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم، لإطلاق نار من مسلحين، مما أجبره على قطع رحلة إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية.



وقالت 3 مصادر عسكرية ومصدر أمني وفقا لـ"رويترز"، السبت، إن "الهجوم وقع، الخميس، ويثير تساؤلات بشأن تعهد الحاكم بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم".

وقال مصدر عسكري إن "القوات اشتبكت لمدة ساعة تقريبا"، في بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة، فيما لم يرد المتحدثون باسم زولوم والجيش على طلبات التعليق.

وقال زولوم في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيغلق المخيمات التي تأوي آلاف النازحين داخليا في عاصمة الولاية مايدوجوري بحلول نهاية العام، مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني.

وتعد ولاية بورنو بؤرة معركة نيجيريا المستمرة منذ 12 عاما ضد إرهابيي بوكو حرام وداعش غرب أفريقيا.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القتال أسفر عن سقوط نحو 350 ألف قتيل وتشريد ملايين آخرين.