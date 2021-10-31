شكرا لقرائتكم خبر عن عبر عدسة.. مصور أسترالي ينشر التوعية بأهمية الحياة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المصور الأسترالي الحائز على جائزة سكوت بورتيلي هو أحد أولئك الأشخاص المحظوظين الذين حولوا شغفهم الراسخ إلى مهنة إبداعية، وقال لوكالة الأنباء الصينية -شينخوا- : "لطالما كنت مفتونًا بمعظم الحيوانات والحياة البرية والحياة البحرية والطبيعة وبيئتنا ومناظرنا الطبيعية".

ترك بورتيلي وظيفته التسويقية ليأخذ كاميراته إلى بعض المناطق الأكثر جمالًا في العالم بما في ذلك القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية وأفريقيا وجزر جنوب المحيط الهادئ، ليلتقط صورًا حميمة للحياة البرية التي نادرًا ما تُشاهد، ويأمل في زيادة وعي الناس بأهمية الحفاظ على الحياة البرية وربط الناس بالطبيعة.