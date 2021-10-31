شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: على روسيا عدم التلاعب بتدفق الغاز الطبيعي لأغراض سياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض يوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحث معها جهود منع روسيا من التلاعب بتدفق الغاز الطبيعي لأغراض سياسية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن، الموجود في روما لحضور اجتماع لزعماء مجموعة العشرين ، شدد على أهمية "ضمان عدم قدرة روسيا على التلاعب بتدفقات الغاز الطبيعي لأغراض سياسية ضارة". وقال إن بايدن وميركل ناقشا أيضا الوضع في أفغانستان.