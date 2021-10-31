شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يلتقي بسفراء دول المجلس لدى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية إيطاليا، أمس في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته لجمهورية إيطاليا.

وجرى خلال اللقاء تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة المباركة والتشاور بما يحقق روئ وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم- ويلبي طموحات شعوب دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها.

كما أكد أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات، وأحاط السفراء بنتائج اللقاءات التي عقدها خلال اليومين الماضيين، واستعرض معهم أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.