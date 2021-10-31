محمد الفلاح - تحذير أمريكي لأردوغان من التصرفات المتهورة لتحاشي الأزمات

الأحد 31 أكتوبر 2021

كشف مسؤول أمريكي، السبت، عن تحذير من الرئيس جو بايدن لنظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل لقاء مرتقب بينهما.



قال المسؤول الأمريكي، إن الرئيس بايدن سيحذر أردوغان، خلال اجتماع بينهما، الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين، من أن أي "تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه يجب تحاشي الأزمات".

وأمر أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد سفراء عشر دول غربية من بينها الولايات المتحدة لإصدارهم بيانا طالب بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا لكنه سحب تهديده أملا في لقاء بايدن.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "بالتأكيد سيشير الرئيس إلى ضرورة إيجاد سبيل لتجنب حدوث أزمات مثل تلك الموجودة حاليا وأن القيام بإجراء متسرع لن يفيد الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأضاف المسؤول أن أي اجتماع بينهما ربما لم يكن سيحدث لو طرد أردوغان السفير الأمريكي.

وكان نواب أمريكيون حثوا إدارة بايدن على عدم بيع طائرات إف-16 المقاتلة لتركيا وهددوا بعرقلة أي صادات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية و"تصرفت كخصم".

جاء ذلك بعد أن طلبت تركيا من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، جراء خلافات سياسية بشأن سوريا وشراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 وحقوق الإنسان.