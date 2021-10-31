فوز المستشار محمود عبد التواب برئاسة نادى قارون بالفيوم والجاحد نائبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أعلن المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قارون بالفيوم، عن فوز المشتشار محمود عبد التواب مبارك برئاسة نادى قارون بعد حصوله على 2255 صوتا، ومحمد محمود حلمى الجاحد بمقعد نائب الرئيس بعد حصوله على 2192 صوتا، وفوز محمد باهى جمعة بمقعد آمين الصندوق بعد حصوله على ألف و 997 صوتا.

وأوضح المستشار عبد الله السيد، أن مقاعد فوق السن التى تنافس عليها ٢٢ مرشحا أسفرت عن فوز أحمد ادهم الأفندى، وسلطان ربيع سلطان، وإيناس محمد عبد العزيز، وهشام محمود حمد دكم، وسعيد محمود عبد ربه.

وقال إنه تنافس على مقاعد تحت السن 6 مرشحين وأسفرت عن فوز كل من هانى حمدى الروبى، ودينا ناصر الحصرى.

وأوضح المستشار عبد الله، أن عدد الناخبين بلغ 12 ألف 702 ناخبا، وأن ،عدد الحاضرين بلغ آلاف 750 ناخبا

بينما بلغت الأصوات الصحيحة 4 آلاف 339 صوتا بينما بلغت الاصوات الباطلة 411 صوتا.