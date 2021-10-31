شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. القبض على عنصرين إرهابيين بـ «تطاوين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت وحدات من الأمن التونسي على عنصرين إرهابيين بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، مفتش عنهما ومطلوبين للقضاء من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" .

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي أمس أن العنصرين صادر في شأن كل منهما حكمان بالسجن لمدة خمس سنوات، وأنه تم التحفظ عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أمس عن الكشف عن خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تنشط بمحافظة تطاوين وخططت لاستهداف أمنيين وعسكريين.