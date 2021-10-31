شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بأقسى العبارات تفجير مطار عدن الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عمل جبان تقف خلفه قوى الشر لعرقلة الأمن والاستقرار

رئيس الحكومة اليمنية يوجه بتحقيق عاجل وتعزيز اليقظة الأمنية

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أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

قوى الشر

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

مواجهة الإرهاب

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

سيارة مفخخة

وسقط 12 قتيلاً على الأقل، وجرح نحو 20 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، مساء أمس السبت، في محيط مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن.

بدوره، تابع رئيس مجلس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي، مساء أمس، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال.

متابعة الملابسات

واطلع رئيس الوزراء من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، على معلومات أولية حول هذا التفجير الإرهابي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال، موضحا أنه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير الإرهابي، وإعلان النتائج في أقرب وقت.

تحقيق عاجل

ووجه «عبدالملك»، اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذا التفجير الإرهابي، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

وترحم رئيس الوزراء على أرواح الشهداء، مقدما العزاء لأسرهم، موجها الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحى.