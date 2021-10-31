شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تيجراي تسيطر على بلدة إستراتيجية في أمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قوات المتمردين في إقليم تيجراي الإثيوبي، أمس السبت، إنها سيطرت على بلدة دسي الإستراتيجية في إقليم أمهرة الذي سعى عشرات الآلاف من أبناء عرقية الأمهرة للجوء إليه هربا من تصاعد القتال.

وقال جيتاشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من مكان غير معلوم، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا.

وأضاف أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين. ولم يرد ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب التعقيب، ولم يتسن التحقق من التطورات التي أعلنتها الجبهة الشعبية. وقال مدير مدرسة في دسي إنه رأى جنودا إثيوبيين يتراجعون من البلدة صباح أمس باتجاه كومبولتشا، وإن الكهرباء منقطعة عن البلدة منذ الجمعة.

وذكر شخص آخر من سكان دسي أن البلدة بلا كهرباء وأن الجيش الاتحادي تركها، وقال الاثنان إنهما سمعا أن مقاتلين من تيجراي في البلدة لكن لم يشاهداهم. وتمثل السيطرة على دسي مكسبا إستراتيجيا لمقاتلي تيجراي في مواجهة قوات الحكومة المركزية التي تحاول إخراجهم من أمهرة. ودسي بلدة كبرى على بعد نحو 385 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، وهي أقصى بقعة في جنوب أمهرة تصل إليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ دخلت الإقليم في يوليو. وتفجرت الحرب قبل عام تقريبا بين القوات الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ولقي الآلاف مصرعهم واضطر أكثر من مليونين لترك ديارهم.