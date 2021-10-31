الارشيف / اخبار العالم

أخبار التعليم| بدء توزيع التابلت وإتاحة المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي على "مدرستنا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم السبت، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم كالتالي:

- الانتهاء 10 نوفمبر.. وزير التعليم يعلن بدء توزيع التابلت في المدارس
- "10 جنيهات غرامة لكل 10 أيام متواصلة".. التعليم تكشف عقوبة الغياب المتكرر
- وزير التعليم: "باركود" لكتاب اللغة العربية لرابعة ابتدائي
- لطلاب أولى ثانوي.. التعليم: 5 أوراق مطلوبة لاستلام التابلت
- التعليم: غدًا بدء بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا
- "التعليم": رسالة توعية ضد في كتاب اللغة العربية لرابعة ابتدائي
​​​- التعليم تعلن 3 إجراءات مشددة بشأن المدارس الممتنعة عن تنفيذ إعفاءات المصروفات

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا