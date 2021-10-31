أخبار التعليم| بدء توزيع التابلت وإتاحة المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي على "مدرستنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم السبت، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم كالتالي:

- الانتهاء 10 نوفمبر.. وزير التعليم يعلن بدء توزيع التابلت في المدارس

- "10 جنيهات غرامة لكل 10 أيام متواصلة".. التعليم تكشف عقوبة الغياب المتكرر

- وزير التعليم: "باركود" لكتاب اللغة العربية لرابعة ابتدائي

- لطلاب أولى ثانوي.. التعليم: 5 أوراق مطلوبة لاستلام التابلت

- التعليم: غدًا بدء بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا

- "التعليم": رسالة توعية ضد التحرش في كتاب اللغة العربية لرابعة ابتدائي

​​​- التعليم تعلن 3 إجراءات مشددة بشأن المدارس الممتنعة عن تنفيذ إعفاءات المصروفات