بث مباشر.. تجدد سقوط الأمطار في كفر الشيخ.. والمحافظة تعلن "الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

يثت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لتجدد سقوط الامطار في محافظة كفر الشيخ.

وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، الأحد، لسقوط أمطار متوسطة، وسط انتظام حركة السير، ودون وجود أي مشاكل تتعلق بعملية سقوط الأمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول، وهطول الأمطار، حسب خرائط التنبؤ الواردة من مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد المصرية.